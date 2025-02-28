Алабай напал на ребенка в Приамурье

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Алабай напал на 9-летнего мальчика в Приамурье. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел 25 февраля 2025 года возле частного дома, расположенного на Молодежной улице в городе Завитинске. По данным надзорного ведомства, когда мальчик проходил мимо дома, в этот момент через забор перепрыгнул алабай, напав затем на ребенка. От животного несовершеннолетнего спас хозяин пса.

В результате мальчика доставили в больницу, где у него обнаружили перелом лучевой кости правой руки со смещением и перелом локтевой кости. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства инцидента. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.

Несколькими днями ранее в Верх-Исетском районе Свердловской области ротвейлер напал на мать с ребенком. У женщины, которая закрыла своим телом сына, в результате произошедшего обнаружили укушенные раны. Увести пса смогли соседи, поманив животное колбасой.

Мать со своим сыном сразу после этого запрыгнула в машину мужчины, который снимал все происходящее на камеру. Соседка, которой принадлежит пес, уже связалась с пострадавшей и предложила ей помощь. Однако владелец ротвейлера не согласилась на условия женщины по оплате няни для ребенка и психолога.

Также хозяйка пса отказалась усыплять собаку. При этом пострадавшая не настаивает на усыплении и примет любое решение суда. По факту случившегося возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

