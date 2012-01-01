Более 40 учреждений можно будет посетить в рамках музейной недели в Москве

В Москве по 16 марта пройдет музейная неделя. В рамках акции десятки культурных учреждений столицы будут доступны для бесплатного посещения. Подробнее – в нашем материале.

Сказки и музыка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посетить выставку Эрика Булатова и Олега Васильева "Чудесное путешествие" можно будет в "Мультимедиа-арт-музее" (МАММ) 11 марта. В составе экспозиции – 180 оригинальных иллюстраций по сюжетам наиболее известных детских сказок, включая "Золушку", "Спящую красавицу" Шарля Перро, "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" Сельмы Лагерлеф, произведения Агнии Барто и другие.

Перенестись в ХХ век, в свою очередь, позволит выставка в Мемориальном музее А. Н. Скрябина. В двухэтажном особняке расположились шесть комнат, где с 1912 года жил великий русский композитор и пианист со своей семьей.

Старинные интерьеры квартиры воссозданы практически в точности: в прихожей, кабинете, гостиной, столовой и спальне на своих местах стоят предметы, которыми некогда пользовался мастер. В их числе – цветосветовой аппарат "Прометей", фирменный рояль Bechstein, а также роскошный телефон фирмы "Эриксон". Бесплатное посещение площадки предусмотрено 12 марта.

Космос и крестьянский быт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

13 марта Музей космонавтики приглашает всех желающих изучить историю освоения космоса в России. На площадке представлена коллекция из более чем 100 тысяч образцов – начиная от ракетно-космической техники и скафандров Юрия Гагарина и Алексея Леонова и заканчивая личными вещами космонавтов.

Кроме того, для посещения открыта и мемориальная квартира академика С. П. Королева – она расположена неподалеку от музейного филиала. Здесь гостям покажут записные книжки и конспекты главного советского конструктора. Плюс осмотреть можно будет и мебель, предметы быта и произведения изобразительного искусства, окружавшие ученого при жизни.

Экспозиция, запечатлевшая сельский быт конца XIX – начала XX века, будет доступна 14 марта в Музее-заповеднике "Коломенское". В рамках экскурсии предусмотрен обзор этнографического комплекса, в состав которого входят усадьбы крестьянина и кузнеца: здесь расскажут о старинных традициях и обычаях. Также гостям дадут возможность понаблюдать за тем, как создавались ремесленные изделия: для этого здесь оборудовали настоящий горн – печь для разогрева и выплавки заготовок из металла.

Военное прошлое и литература

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

15 марта в Государственном выставочном зале истории войны в Афганистане предлагается вспомнить историю военного конфликта, а также узнать больше о тех героях, которые принимали в нем участие. Этапы боевых действий последовательно воссоздаются каждым предметом, выставленным на площадке, – наградами, письмами, фотографиями и картами.

Первый и единственный государственный мемориальный Музей М. А. Булгакова ждет посетителей 16 марта. В коммунальной квартире номер 50 представлена комната, в которой писатель вместе со своей женой Татьяной Лаппа провел три года. Здесь же создавался первый роман литературного деятеля "Белая гвардия", повести "Роковые яйца", "Дьяволиада", многие рассказы и фельетоны. Кроме того, место является прототипом "нехорошей квартиры" из романа "Мастер и Маргарита".

Оформить билеты и получить более подробную информацию об акции и ее участниках можно на портале mos.ru.