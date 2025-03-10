Акция "Ночь театров" пройдет в Москве в конце марта

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Ежегодная акция "Ночь театров", которая объединит 90 культурных учреждений, пройдет в Москве с 27 по 28 марта. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, для всех желающих подготовлено около 120 событий, многие из которых будут посвящены юбилеям артистов, драматургов, режиссеров, композиторов, писателей и самих культурных площадок. Например, граждане смогут побывать на открытых репетициях, творческих встречах, лекциях, экскурсиях, концертах и многих других мероприятиях.

"Ночь театров" начнется в 21:00 с чтения стихов русских поэтов Александра Блока и Сергея Есенина, а также с демонстрации коллективом Большого театра отрывка из балета "Лебединое озеро". Эти мероприятия пройдут в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя, которому в апреле 2025 года исполнится 100 лет. Там же в 22:30 состоится иммерсивная экскурсия, в рамках которой сотрудники театра расскажут о работе учреждения в годы Великой Отечественной войны.

Между тем в 21:00 сотрудники Московского государственного академического театра оперетты предложат посетителям прогуляться по закулисью, а также посмотреть на гримерные комнаты и помещения для репетиций. Кроме того, Московский государственный академический театр "Русская песня" приглашает гостей на встречу с народной артисткой России Надеждой Бабкиной в честь ее 75-летнего юбилея.

Также для всех желающих будет организован гала-концерт, приуроченный к 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Чайковского. Посетители смогут услышать написанные им музыкальные произведения, например, "Ундину", "Снегурочку", "Мандрагору" и другие. Мероприятие начнется в 22:00 в театре "Геликон-опера".

Расписание всех мероприятий, которые пройдут в рамках "Ночи театров", можно посмотреть на сайтах театров-участников и в разделе "Афиша" на портале mos.ru. Там же 20 марта в 12:00 откроется регистрация на события, приуроченные к акции.

Ранее около 15 тысяч зрителей посмотрели исторический спектакль "Соборная площадь" в кинопарке "Москино". Сюжет постановки посвятил зрителей в события XVII века, в эпоху Смутного времени. Государство охватили заговоры и восстания, в то время как с запада наступали польско-литовские войска. Купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский подняли ополчение и смогли предотвратить полное поражение.

Режиссер-постановщик спектакля Эдуард Бояков обратил внимание, что постановка состоялась как мультидисциплинарный проект, в котором соединяются театр, кино и современные технологии. Главные роли в спектакле исполнили артисты Екатерина Гусева, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Валерий Николаев, Ольга Кабо и другие. Всего прошло 50 показов постановки.

