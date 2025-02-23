Купить билет через коммерческие билетные системы можно будет при помощи Mos ID

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи и гости столицы могут приобрести билеты в театры и на концерты через систему Mos ID. Об этом рассказал глава городского департамента культуры Алексей Фурсин, слова которого приводит пресс-служба мэра и правительства столицы.

Теперь продажа осуществляется по новым правилам. Все участники пилотного проекта адаптировались к изменениям. Новый подход, по словам Фурсина, позволяет бороться с перекупщиками и мошенниками.

"Обращаем особенное внимание наших зрителей на необходимость приобретать билеты только на официальных ресурсах. Например, в полном объеме техническая возможность заполнения персональных данных и их надежной защиты реализована на mos.ru и на сайтах наших театров и концертных залов", – уточнил он.

Желающие могут приобрести билеты на мероприятия 15 марта и более поздние события.

Купить билет можно на mos.ru в разделе "Афиша". Свыше 150 тысяч билетов были успешно куплены и использованы в рамках пилотного проекта.

При этом на некоторые мероприятия после 15 марта билетов уже не осталось, поскольку продажа началась еще в декабре. На другие события организаторы предпочли открыть продажу в феврале. Столичный департамент продолжает следить за динамикой приобретения билетов.

Специалисты работают над маршрутами покупки билетов с помощью учетных данных Mos ID. Система дает возможность использовать QR-код или штрихкод, чтобы пройти на мероприятие без каких-либо документов. После покупки они доступны в приложениях "Моя Москва", "Госуслуги Москвы" и "Мой id".

Между тем в Москве наблюдается стабильный спрос на билеты в театр, при этом на некоторых представлениях ожидается аншлаг. На высоком уровне находятся продажи билетов в театр "Около". Его директор Константин Заславский связал это с небольшим количеством мест в здании (их всего 100) и ажиотажным спросом в январе–феврале этого года.

В то же время представители сервиса продажи билетов kassir.ru заявили, что по сравнению с началом 2024 года фиксируется снижение спроса.

