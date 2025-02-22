Худрук "Ленкома" рассказал о возвращении в театр Певцова и Захаровой

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Актеры Дмитрий Певцов и Александра Захарова вновь начнут выступать в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", рассказал Агентству "Москва" его художественный руководитель Владимир Панков.

Он отметил, что в настоящий период встречается с артистами театра индивидуально. Так, во время встречи с Певцовым, которая состоялась в четверг, 20 февраля, худрук договорился с актером, что он вновь будет принимать участие в спектакле "Юнона и Авось", поделился Панков.

В свою очередь Захарова вернется в спектакль "Вишневый сад". Разговор с ней худрук театра назвал "хорошим, искренним и трепетным".

"Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом. Мы не конфликтуем, идем дальше, создавая новый "Ленком", не забывая старый", – резюмировал Панков.

Он занял пост худрука "Ленкома" в январе 2025 года. Тогда же в культурном учреждении появилась должность президента театра, которую занял Марк Варшавер.

До этого Певцов сообщал о своем расставании с театром. Его фотография была убрана из фойе, где висели портреты ведущих артистов "Ленкома". Свой последний спектакль в этом театре он сыграл 24 ноября 2024 года.

Представители "Ленкома" уточняли, что артист уволился еще в 2021 году, когда стал депутатом Госдумы. Ему позволяли продолжать выходить на сцену в рамках срочных договоров, но из-за ряда негативных высказываний Певцова творческий совет театра решил отстранить его от работы. Однако сам артист называл это утверждение ложным.

Захарова же рассказывала, что администрация театра не увольняла ее, а лишь отстранила от работы над "Вишневым садом". Актриса поделилась мнением, что подобные шаги свидетельствовали о тяжелом кризисе внутри театра.