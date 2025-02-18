Новый худрук Ленкома: трепет к театру важно ценить и сохранять

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Важно ценить и сохранять трепет к театру, рассказал художественный руководитель Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Владимир Панков в интервью, которое опубликовано на портале мэра и правительства столицы.

В интервью шла речь об уважении к театру – его наследию и людям. Панков отметил, что, помимо уважения, важен и трепет.



"Это важное слово, потому что в слове "трепет" есть вибрация <...> это как (актриса. – Прим. ред.) Фаина Георгиевна Раневская сказала: трепета нет. Когда струну вы дергаете на гитаре либо на других музыкальных инструментах, она же вибрирует. Вот что такое труппа – это струны", – отметил худрук.

Если труппа не "настроена", то она не сможет "сыграть" правильный аккорд, так же как и музыкальный инструмент. Панков сравнил каркас гитары с самим театром, а детали инструмента – с техническими службами учреждения.

"Если ты не ухаживаешь за музыкальным инструментом, если ты его забываешь, если он стоит у тебя в углу, пылится – что с возрастом? Он трескается", – подчеркнул он.

Панков вспомнил, что когда он только пришел в Ленком, актер Марк Варшавер водил его по всему театру и с трепетом показывал, что было сделано и восстановлено в помещениях культурного учреждения.

"Он с таким трепетом обо всем рассказывает, я понимаю, что… И он переживает за это. Это должно остаться, должно… <...> Это трепет, который очень важно уважать и ценить", – рассказал он.

Панков был представлен в качестве нового худрука "Ленкома Марка Захарова" в конце января. Варшавер подчеркивал, что с этого момента наступает новая веха и новое время, где в театр приходит замечательный режиссер.

Худрук Театра на Малой Ордынке и Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов отмечал, что Панков обладает собственной творческой позицией. Кроме того, к нему относятся уважительно в творческой среде.