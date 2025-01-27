Варшавер назначен главой Директорской ложи театров Москвы бессрочно

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Президент театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер продолжит занимать пост главы Директорской ложи театров Москвы, но на бессрочной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Льва Ланцмана.

"Три дня назад были подписаны документы, решение о том, что Марк Борисович будет продолжать занимать почетный и важный пост главы Директорской ложи театров Москвы на бессрочное время", – подчеркнул гендиректор ассоциации.

Ланцман добавил, что ранее глава Директорской ложи театров Москвы назначался на три года. Однако решение назначить Варшавера на указанную должность бессрочно было принято из-за большого потенциала президента "Ленкома", а также в связи с его опытом на руководящей должности в театре. Кроме того, Ланцман считает, что Варшавера долгое время никто не сможет заменить.

Между тем заслуженный работник искусств РФ, худрук московского "Центра драматургии и режиссуры" Владимир Панков занял пост художественного руководителя театра "Ленком Марка Захарова". В свою очередь, на должность директора указанного театра был назначен руководитель "Театра на Юго-Западе" Дмитрий Берестов.

