Художественным руководителем театра "Ленком" станет Владимир Панков

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Заслуженный работник искусств РФ, худрук московского "Центра драматургии и режиссуры" Владимир Панков станет художественным руководителем Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя департамента культуры Москвы.

В театре появятся должности президента и художественного руководителя. Место президента займет Марк Варшавер, который ранее занимал должность директора учреждения культуры. В свою очередь, руководитель "Театра на Юго-Западе" Дмитрий Берестов назначен на должность директора.

Варшавер решал все вопросы, связанные с управлением театром, после смерти художественного руководителя Марка Захарова в 2019 году, отметили в департаменте. Там напомнили, что практика уже использовалась в Театре Сатиры, где президентом был Александр Ширвиндт.

Ранее Ольга Галактионова была назначена на должность директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. С 2021 года Галактионова руководила музейно-выставочным комплексом РОСИЗО. Под ее руководством создавались крупные выставки "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", а также "ДК СССР".