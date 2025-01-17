Директором Пушкинского музея назначена Ольга Галактионова

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Директором Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Желаю успехов на новом посту!" – указала министр в своем телеграм-канале.

С 2021 года Галактионова руководила музейно-выставочным комплексом РОСИЗО. Под ее руководством, напоминает Любимова, создавались крупные выставки "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", а также "ДК СССР".

Елизавета Лихачева, предыдущая глава Пушкинского музея, подтвердила, что ее освободили от должности. До своего назначения гендиректором ГМИИ имени Пушкина в марте 2023 года она руководила Музеем архитектуры имени Щусева.

