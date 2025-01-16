Елизавета Лихачева покидает пост гендиректора Пушкинского музея

Фото: Агентство «Москва»/Ярослав Чингаев

Елизавета Лихачева, которая занимала пост гендиректора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ), сообщила в беседе с Агентством "Москва", что уходит со своей должности.

"Меня освободили от должности генерального директора Пушкинского музея", – заявила она.

Вместо нее на эту должность назначена гендиректор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова. Этот пост она заняла в 2021 году. До этого момента руководила крупными проектами в сфере культуры и организовывала различные мероприятия – от выставок до театральных мероприятий, в том числе приуроченных к Году театров в России.

Лихачева работала гендиректором Пушкинского музея с марта 2023 года. До этого она руководила Музеем архитектуры имени Щусева.

Ранее директор Театра Сатиры Игорь Берлин ушел со своей должности. Евгений Герасимов, которого назначили новым художественным руководителем данного учреждения, заявил, что первым делом планирует поставить спектакль "Женитьба Фигаро".

