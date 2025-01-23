Директор Театра на Таганке поддержала назначение Панкова худруком "Ленкома"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова поддержала назначение заслуженного работника искусств РФ Владимира Панкова художественным руководителем Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", передает Агентство "Москва".

Она обратила внимание, что Панков достаточно близок к эстетике бывшего худрука Захарова.

"Это абсолютно музыкальный режиссер, режиссер синтетического театра. Он использует в своей работе и музыку, и технические средства", – отметила Апексимова.

Ранее стало известно, что в "Ленкоме" появятся должности президента и художественного руководителя. Место президента займет Марк Варшавер, который ранее занимал должность директора учреждения культуры. В свою очередь, руководитель "Театра на Юго-Западе" Дмитрий Берестов назначен на должность директора. Варшавер решал все вопросы, связанные с управлением театром, после смерти Захарова в 2019 году.