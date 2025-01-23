Герасимов: новый худрук "Ленкома" обладает собственной творческой позицией

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новый художественный руководитель Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков обладает собственной творческой позицией, отметил худрук Театра на Малой Ордынке и Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов.

По его словам, к Панкову относятся уважительно в творческой среде, а коллеги положительно оценивают его работу в Центре драматургии и режиссуры.

"Вообще если у человека в творческой биографии есть постановка "Трех сестер" в БДТ (Большом драматическом театре), то это о многом говорит, очень о многом", – подчеркнул деятель искусства.

Герасимов пожелал Панкову удачи и творческих побед на новой должности.

Ранее директор Театра на Таганке Ирина Апексимова поддержала назначение нового худрука "Ленкома". Она обратила внимание, что Панков достаточно близок к эстетике бывшего худрука Захарова.

В театре появится две должности: президента и художественного руководителя. Место президента займет Марк Варшавер, который ранее занимал должность директора учреждения культуры.

В свою очередь, руководитель "Театра на Юго-Западе" Дмитрий Берестов назначен на должность директора. Варшавер решал все вопросы, связанные с управлением театром, после смерти Захарова в 2019 году.