Марк Варшавер представил труппе "Ленкома" нового худрука и директора

Фото: телеграм-канал "Театр "Ленком Марка Захарова"

Президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер представил труппе нового художественного руководителя Владимира Панкова и директора Дмитрия Берестова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня у нас наступает новая веха, новое время, где в театр приходит замечательный режиссер. Как говорил Станиславский: "С вешалки начинается", – сказал Варшавер труппе.

Он отметил, что не раз приглашал Панкова работать в театре. Кроме того, президент учреждения подчеркнул, что Берестов – молодой специалист, который только начинает осваивать новую профессию.

В свою очередь, Панков заявил, что хочет встретиться со всеми артистами театра, чтобы понять, в каком направлении будет двигаться возглавляемая им труппа.

"Могу вам сразу сказать, что для меня театр – это люди, которые скалолазы. Вот они пристегнуты с одной веревочкой. И вот они лезут. Если один закапризничал, если один как-то дергает – все полетели вниз", – обратил внимание новый худрук.

Назначение Панкова поддержала директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Она обратила внимание, что тот достаточно близок к эстетике бывшего худрука Захарова.

Также худрук Театра на Малой Ордынке и Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов отмечал, что к Панкову относятся уважительно в творческой среде, а коллеги положительно оценивают его работу в Центре драматургии и режиссуры.