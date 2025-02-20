Спектакль "Соборная площадь" открыл путь на сцену молодым начинающим артистам

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Заключительные показы спектакля "Соборная площадь" состоятся в кинопарке "Москино" 22 и 23 февраля. Мероприятие открыло возможность для профессиональных и молодых начинающих актеров поучаствовать в крупных проектах, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В каждой постановке участие принимают восемь артистов от 8 до 14 лет.

В одной из них главная героиня, девочка Матрена, отправляется в эпоху Смутного времени с двумя помощниками. Они хотят узнать о героях и событиях того времени. Роль Матрены исполняет 11-летняя Мария Канчер, а ее помощников играют 12-летняя Евдокия Сущинская, 10-летний Никита Стругачев, 14-летний Клим Кривоносенко и другие ребята.

"Играть в этом спектакле – одно удовольствие: сценарий учится и воспринимается очень легко. Выступать на одной сцене с артистами такой величины, как Дмитрий Певцов, Елена Захарова, Валерий Николаев, – большая честь для меня", – сказала Сущинская.

Сказочная линия в спектакле сопоставляется с драматичными историческими событиями. Матрена может перемещаться во времени. Она же становится Матроной и обретает Казанскую икону Божией Матери, которой патриарх Гермоген благословляет русское войско.

"Я в восторге от того, что играю в этом спектакле в кинопарке "Москино". Я еще не все декорации увидела, но они словно настоящие. Старинная Москва, современные улицы, Берлин – это невероятно интересно", – отметила Канчер.

Как рассказала артистка, она еще не принимала участие в уличной постановке под открытым небом.

В спектаклях также задействованы такие известные актеры театра и кино, как Екатерина Гусева, Леонид Якубович, Анна Большова, Ольга Кабо, Ирина Линдт, Юлия Такшина и другие.

Между тем в кинопарке сняли историческую многосерийную драму режиссера Давида Ткебучавы "Князь Андрей" о судьбе князя Андрея Боголюбского, сыне Юрия Долгорукого и внуке Владимира Мономаха. Чтобы добиться исторической достоверности в "Москино" возвели декорации древнего города-крепости Боголюбово.

