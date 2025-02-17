Кинопремьеры и творческие встречи: как прошли выходные в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" в выходные, 15 и 16 февраля, была организована программа, посвященная сказочным сюжетам в фильмах. Посетителям рассказали, как создаются сценарии и образы героев, а также познакомили их со спецификой работы режиссера и совершили виртуальное путешествие в прошлое, передает портал мэра и правительства столицы.

В образовательном центре кинопарка прошли мастер-классы и лекции педагогов Российского института театрального искусства – ГИТИСа Елизаветы Азаровой и Александра Хухлина. Они рассказали участникам о том, как снимать видео с помощью хромакея, а также раскрыли особенности режиссуры фильмов в жанре фэнтези и поделились секретами создания сценариев сказок. Вместе с тем действующий гример киностудии "Мосфильм" Светлана Шевцова показала, какие краски и материалы применяются во время создания образов персонажей.

В ходе лекции, которая была посвящена использованию искусственного интеллекта в кино и на телевидении, режиссер и продюсер Ирина Глебова рассказала гостям о специфике и последних тенденциях кинопроизводства.

Для самых маленьких гостей кинопарка были организованы подвижные игры, стилизованные под русские сказки. В ходе мероприятия дети прошли лабиринт Бабы-Яги, по которому катали Колобка, а также построили собственные домики, отбиваясь от Серого Волка, и научились стрелять из детского лука в сказочном тире. Кроме того, им предложили припрыгнуть через канат в игре "Сказка и быль", представляя разные миры, а помогли собрать гербы из пазлов, а также принять участие в эстафете с препятствиями.

Вместе с тем в "Театре Гонзаги" для детей был организован спектакль "Русалки и легенды". Главным героем постановки стал Одиссей, который отправился в опасное путешествие вместе с тремя русалками. Его в представлении сыграл актер Николай Воронов. В спектакль также вошли фокусы, песочная анимация, элементы театров теней и кукол-марионеток.

Вечером там же состоялись творческие встречи с известными деятелями. Участие в мероприятии принял актер театра и кино Максим Дрозд, получивший популярность благодаря своим ролям в военных сериалах и фильмах "Афганец", "Ликвидация" и "По законам военного времени". Кроме того, перед гостями выступил сценарист Олег Голуб.

Также посетители кинопарка побывали на показе спектакля "Соборная площадь". Через него им удалось перенестись в эпоху Смутного времени, узнать о победе над поляками и подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В прошедшие выходные, 15 и 16 февраля, участие в постановке приняли Валентин Клементьев, Михаил Кабанов, Валерий Николаев и Эдуард Флеров.

Кроме того, в кинотеатре "Москино кинопарк" состоялась премьера кинодрамы "Пророк. История Александра Пушкина". Сюжет ленты повествует о жизни поэта, поиске любви и творческом пути. Роль самого Пушкина исполнил Юрий Борисов.

Также в кинопарке состоялся первый показ семейной комедии "Манюня: день рождения Ба". Фильм рассказывает о подготовке к юбилею Ба, куда приезжают родные и близкие, однако уже в самом начале все идет не по плану.

Посмотреть на декорации кинопарка, а также узнать интересные факты о съемочном процессе и кинопрофессиях гости смогли во время экскурсии "Киноэкспедиция", которую вел профессиональный гид. Участники прогулки побывали в хранилище костюмов и реквизита "Жар-птица", а также изучили технику съемок с помощью хромакея и разбили на счастье кинотарелку.

Ранее актеры Дмитрий Певцов, Валерий Николаев и Юлия Такшина оценили спектакль "Соборная площадь" и посоветовали горожанам обязательно посетить кинопарк "Москино". Актерский состав сформирован так, чтобы в каждом показе наряду с молодыми артистами на одной из главных ролей всегда была знаменитость.

