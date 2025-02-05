Более трех тысяч рейсов совершили бесплатные автобусы до кинопарка "Москино"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Бесплатные автобусы-шаттлы, следующие до кинопарка "Москино", совершили уже более трех тысяч рейсов. Данными поделился заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что первая очередь кинопарка в Краснопахорском районе столицы была открыта в начале осени 2024 года. Уже в декабре для удобства посетителей власти запустили бесплатные маршруты-шаттлы.

"Транспорт ходит в дни работы кинопарка и отправляется от конечных пунктов каждые 25 минут", – уточнил Ликсутов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства столицы.

От ближайших станций метро отправляются два бесплатных маршрута. МК1 – от станции "Теплый Стан" и МК2 – от станции "Саларьево". На них работают 12 современных автобусов большого класса. Расписание составлено с учетом режима работы кинопарка.

В свою очередь, глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин указала на растущую популярность "Москино", который за полгода стал не просто интересной площадкой для съемок, но и любимым местом культуры и отдыха у москвичей и гостей столицы.

Он уточнил, что совместная работа департаментов культуры и транспорта по запуску шаттлов помогла решить проблему с транспортной доступностью кинопарка.

Помимо этого, добраться до "Москино" можно и на автобусах экспресс-маршрутов, действующих с лета 2024 года. Их расписание публикуется на едином транспортном портале и в телеграм-канале Дептранса.

В эти выходные, 8 и 9 февраля, в кинопарке "Москино" для жителей и гостей столицы проведут постановочные съемки, мастер-классы, анимационные игры и многие другие мероприятия. Центральным событием станет семейный квест "Фильм! Фильм! Фильм!", который организуют в декорациях "Центр Москвы".

Желающие смогут на настоящей съемочной площадке пройти все этапы создания кинопроекта – от написания сценария до выхода картины в прокат. Дети же смогут принять участие в анимационных играх, которые пройдут у хромакея.

