Квест для всей семьи пройдет в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жителей и гостей столицы пригласили провести выходные, 8 и 9 февраля, в кинопарке "Москино". Там гостей ждут постановочные съемки, мастер-классы, анимационные игры и многие другие мероприятия, пишет портал мэра и правительства города.

Центральным событием станет семейный квест "Фильм! Фильм! Фильм!", который организуют в декорациях "Центр Москвы" в субботу и воскресенье с 11:00 до 17:10. Желающие смогут на настоящей съемочной площадке пройти все этапы создания кинопроекта – от написания сценария до выхода картины в прокат.

Дети же смогут принять участие в анимационных играх "Сцена из фильма", "Кинематографическая эстафета", "Фрагменты фильмов", "Кубики для создания", "Эстафета звезд". Причем все они пройдут у хромакея.

Также для горожан подготовили новые мастер-классы по изготовлению кинонаклеек и открыток в технике граттаж. Они состоятся в шале № 1 с 11:00 до 16:45, а в шале № 2 участники сделают кинохлопушки и магниты.

Тем временем в "Москино" продолжаются показы спектакля "Соборная площадь", посвященного эпохе Смутного времени. В разные дни в постановке будут принимать участие известные актеры театра и кино: Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Эдуард Флеров, Анна Большова, Елена Захарова и другие.

Вместе с тем в образовательном центре состоится конференция "Кинопарк для профессионалов". 9 февраля слушателям расскажут о возможностях этой киноплощадки, о декорационном комплексе кинопарка, съемочных павильонах и инфраструктурных сооружениях.

Во время следующей лекции в 13:00 главный продюсер кинокомпаний "Амедиа продакшен", "Централ Партнершип" и "Пигмалион продакшен" Наталия Клибанова поделится секретами продюсерской индустрии, а также расскажет о самых востребованных сейчас жанрах и темах.

Уже в 14:00 москвичей ждут на мастер-классе по киногриму от художника и преподавателя Театрального института имени Бориса Щукина Маргариты Сухариковой. Там участники узнают о роли художника по гриму на киноплощадке и о секретах создания сказочных персонажей.

В кинотеатре "Москино Кинопарк" зрителям представят киноновинки и уже полюбившиеся фильмы. Например, гости смогут увидеть исторический приключенческий фильм "Злой город" или биографическую драму "Сент-Экзюпери".

Кроме того, любители романтических историй смогут оценить картину "Оставь это ветру", главную роль в которой сыграла звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел. Еще там покажут приключенческое фэнтези "Финист. Первый богатырь" и "Приключения Паддингтона – 3".

Горожане также смогут принять участие в различных мероприятиях на фестивалях "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие" в феврале. Посетителям расскажут о чайных традициях и об особенностях дворянского быта.

Кроме того, в саду имени Н. Э. Баумана и парке "Останкино" будет проводиться бал-спектакль "Театр в шкатулке". Зрителям покажут зимнюю сказку под открытым небом. Также гостям и жителям столицы представится возможность познакомиться с жизнью дворянских семей XIX века. Сделать это они смогут в рамках интерактивного шоу-путешествия "Чаепитие с графиней".