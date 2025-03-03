Фото: пресс-служба мэра иправительства Москвы/Максим Денисов

Молодые руководители столичных театров рассказали о конкурсе "Таланты", который проводится в Москве департаментом культуры. Цель конкурса – найти талантливых специалистов на должности руководителей творческих и административных отделов театров, а также пополнить кадровый резерв столичных культурных учреждений.

В настоящее время во главе многих столичных театров стоят талантливые и амбициозные руководители. В частности, с 2022 года художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского является Егор Перегудов.

"Для меня как для художественного руководителя всегда актуален поиск молодых талантов. Здорово, что теперь можно рассчитывать на помощь департамента культуры и в этом вопросе", – цитирует специалиста официальный портал мэра и правительства Москвы.

Перегудов окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза с красным дипломом и получил образование переводчика. Затем, в 2010 году, он завершил обучение на режиссерском факультете Российского института театрального искусства – ГИТИСа в мастерской Сергея Женовача. Преподавателем актерского мастерства и режиссуры в том же институте он начал работать с 2011 года.

С 2018 года Перегудов работал режиссером в театре "Современник", а затем стал главным режиссером Российского академического молодежного театра. С тех пор театр успел отметить столетний юбилей, запустить ряд образовательных программ и открыть летний лагерь для подростков "Маяковка. Дети".

В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского активно развивается коллектив. Артисты сочетают традиции русского психологического театра с современными тенденциями в искусстве.

В свою очередь, директор Московского музыкального театра для детей и юношества "На Басманной" Иван Мельников, который руководит культурным учреждением с 2020 года, заявил, что внимательно относится к развитию столичных проектов, в том числе и к "Талантам".

"Он фокусируется на значимом аспекте театральной сферы – управленческой составляющей творческих организаций. Для театрального коллектива крайне важно иметь крепкую административно-управленческую команду", – подчеркнул специалист.

По его словам, конкурс открывает перед начинающими управленцами, которые хотят расти в профессии и развиваться, возможность показать свои умения и знания, получить ценный опыт и войти в кадровый резерв столичных театров.

Мельников учился в Высшем театральном училище имени М.С. Щепкина. 35-летний специалист успел побывать замдиректора Московского театра Олега Табакова. Кроме того, он был удостоен благодарности мэра Москвы и департамента культуры за творческие успехи.

Также директор Московского академического театра имени Владимира Маяковского Екатерина Лапшина, которая возглавляет учреждение с 2022 года, а трудится в нем свыше 12 лет, отметила важность наблюдения кадрового резерва со стороны властей города.

"У участников конкурса "Таланты" появятся реальные шансы поработать в лучших коллективах столицы", – рассказала она.

Лапшина получила два диплома с отличием, окончив Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства и продюсерский факультет ГИТИСа. Она принимала активное участие в организации всех юбилейных мероприятий театра и руководила программой празднования 100-летия Андрея Гончарова, в рамках которой была установлена мемориальная доска.

Директор отвечает за организацию мероприятий в рамках акции "Ночь театров" и празднования Дня города и Дня Победы. Кроме того, она курирует участие театра в проекте "Театр в школе" от Департамента культуры и Департамента образования и науки Москвы.

Лапшина организовала серию спектаклей с тифлокомментированием по программе "Особый взгляд" от благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". В 2024 году она создала первый летний театральный лагерь для подростков "Маяковка. Дети".

Ранее худрук Московского драматического театра "Модерн" Юрий Грымов прокомментировал конкурс. Он отметил, что театр, прежде всего, не здание, а люди. Поэтому грамотный руководитель должен доверять талантливым людям и регулярно придумывать что-то новое, а не сосредотачиваться на одном спектакле.

Также худрук Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев заявил, что руководители должны понимать, что театр – творческое учреждение, которое должно знакомить зрителя с искусством, обогащать человека нравственным воспитанием и формировать его ценности.