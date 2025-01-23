Московские театралы высказались в поддержку конкурса "Подмастерья"

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Московские театралы высказались в поддержку Всероссийского открытого конкурса "Подмастерья", который направлен на формирование кадрового резерва руководителей театра. Они рассказали РИА Новости, каким видят хорошего художественного руководителя.

Худрук Московского драматического театра "Модерн" Юрий Грымов отметил, что театр, прежде всего, не здание, а люди. Поэтому грамотный руководитель должен доверять талантливым людям и регулярно придумывать что-то новое, а не сосредотачиваться на одном спектакле.

"Худрук должен радоваться успехам любого работающего в театре художника, больше, чем своим успехам. Главное – любовь. Но при этом нужно помнить, что от любви до ненависти – один шаг, и уметь держать дистанцию, чтобы не задушить коллектив этой любовью", – подчеркнул творческий руководитель Московского еврейского театра "Шалом" Олег Липовецкий.

Он рассказал, что начинал карьеру, когда был еще артистом, а после стал режиссером и занял место руководителя, поэтому умеет работать с декорациями, монтажом аудио и видео. Однако, по словам Липовецкого, человек всегда должен стремиться к совершенству, балансируя между идеалом и свободой.

"Художественный руководитель обязан полностью изучить всю деятельность театра, начиная от продажи билетов и пожарной безопасности, заканчивая производством декораций", – обратил внимание худрук Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев.

С его слов, руководители должны понимать, что театр – творческое учреждение, которое должно знакомить зрителя с искусством, обогащать человека нравственным воспитанием и формировать его ценности.

Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 16 февраля. Принять участие смогут граждане России старше 27 лет, зарегистрированные и постоянно проживающие в стране.

В рамках образовательного этапа участники будут совершенствовать управленческие навыки в творческом вузе и создавать индивидуальные проекты. Главным режиссерам предстоит поставить спектакль, а заместителям директоров разработать бизнес-план по развитию театра.