Вручение премии "Золотая маска" пройдет в 2025 году в Казани

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вручение театральной премии "Золотая маска" пройдет в этом году в Казани, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Союза театральных деятелей России Владимира Машкова.

По его словам, эту идею уже поддержали глава Татарстана Рустам Минниханов и министр культуры РФ Ольга Любимова. Это будет 31-я церемония награждения.

В понедельник, 20 января, Машков вместе с Миннихановым и Любимовой принял участие в открытии нового здания Татарского государственного академического театра имени Камала в Казани.

Между тем в марте в Москве пройдут фестиваль и премия "Первый план". Они призваны продемонстрировать широкой аудитории лучшие работы студентов старших курсов ведущих театральных вузов страны. В программе фестиваля – показы лучших спектаклей, круглые столы и мастер-классы, выставка будущих театральных художников и торжественная церемония награждения победителей.

