В Москве пройдет I фестиваль студенческих спектаклей главных театральных вузов страны

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Фестиваль и премия "Первый план" пройдут в Москве в марте 2025 года. Они призваны продемонстрировать широкой аудитории лучшие работы студентов старших курсов ведущих театральных вузов страны. В программе фестиваля – показы лучших спектаклей, круглые столы и мастер-классы, выставка будущих театральных художников и торжественная церемония награждения победителей.

"Первый план" пройдет 17–21 марта в Театре им. Гоголя и станет стартовой площадкой для талантливой творческой молодежи, где зрители смогут познакомиться с лучшими работами студентов театральных вузов. Одной из задач мероприятия станет решение проблемы перехода выпускников от учебы к профессиональной деятельности и сохранение национальных культурных традиций.

Программа фестиваля будет включать конкурсные показы лучших студенческих спектаклей, отобранных для фестиваля, специальные мероприятия, а также обширную деловую программу с участием экспертов индустрии.

Мероприятие проводится в партнерстве с пятью ведущими театральными вузами (Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Школа-студия МХАТ, Институт им. Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М. Щепкина и Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург).

В попечительский совет "Первого плана" вошли художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, генеральный директор "МТС Медиа" Софья Митрофанова, режиссер Анна Меликян, актеры Иван Янковский и Виктория Исакова, ректор ГИТИС Григорий Заславский, ректор театрального института Б. Щукина Евгений Князев, ректор Высшего театрального училища им. Щепкина Борис Любимов, ректор Школы-Студии МХАТ Игорь Золотовицкий, ректор РГИСИ Наталья Пахомова. Генеральный продюсер фестиваля – директор по взаимодействию с индустрией "МТС Медиа" Игорь Хомский.

"Студенческие спектакли недолговечны и остаются в учебных стенах, но часто именно там рождаются новые формы театрального искусства и развивается творческая энергия, которая будет нервом театра завтрашнего дня. Фестиваль откроет этот мир для широкой аудитории. Основная идея фестиваля – дать молодым талантам возможность проявить себя и привлечь внимание профессионалов на стыке театра и кино", – отметил худрук Театра наций Евгений Миронов.

Отбор спектаклей для конкурсной программы состоит из двух этапов. Сначала учебные заведения формируют шорт-листы из нескольких постановок, затем эксперты отсматривают их и выбирают по одному спектаклю от каждого вуза. Отобранные спектакли будут показаны на большой сцене Театра имени Гоголя. Также планируются специальные внеконкурсные показы.

"Медиаиндустрия постоянно находится в поиске новых лиц. И хотя вузы ежегодно выпускают одаренных актеров, режиссеров, сценаристов, из-за высокой конкуренции им бывает трудно стать заметными и по-настоящему раскрыть свой потенциал. Убеждена, что благодаря нашему фестивалю эти пути сойдутся, и тем самым "Первый план" имеет все шансы стать индустриальной платформой для открытия ярких имен", – добавила гендиректор "МТС Медиа" Софья Митрофанова.

Церемония награждения пройдет в пяти номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучшая женская роль второго плана". Учредителем фестиваля и премии выступит холдинг "МТС Медиа", организатором – МТС Live.

Ранее завершилась Московская молодежная антарктическая экспедиция, ее участниками стали 13 школьников и студентов колледжей.