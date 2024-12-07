В Москве наградили лауреатов ежегодного смотра-конкурса "Лучший инструктор по спорту"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Ежегодный профессиональный смотр-конкурс "Лучший инструктор по спорту" завершился в Москве. Его участниками стали тренеры, работающие в секциях ГБУ "Мосгорспорт" Москомспорта, и студенты вузов спортивной направленности, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Наград удостоились лучшие специалисты проектов "Московское долголетие", "Мой спортивный район", "ГТО", а также инструкторы по плаванию, спорту и работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Участникам конкурса необходимо было пройти несколько этапов, включая тестирование, оценку их работы и творческое задание.

Лауреатами конкурса 2024 года стали в номинации "Лучший тренер проекта "Мой спортивный район" – Валерия Моисеева, в номинации "Лучший инструктор по спорту по работе с группами "Московское долголетие" – Наталья Решинская, в номинации "Лучший специалист комплекса ГТО" – Алексей Баженов, в номинации "Лучший дебют" – Богдана Боровлева, в номинации "Лучший инструктор по плаванию" – Максим Логунов, в номинации "Лучший инструктор по спорту" – Зоя Кулешова и в спецноминации "Лучший инструктор по спорту по работе с лицами с ОВЗ" – Михаил Тимофеев.

Между тем спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом" пройдет 21 декабря в горнолыжном комплексе "Воробьевы горы" в рамках проекта "Зима в Москве". Для детей и взрослых сделают комфортные зоны отдыха и развлечений. Все желающие смогут бесплатно скатиться по склону, принять участие в соревнованиях на скорость или в акции по созданию огромного шарфа с символикой московского спорта, "согревающего" ратрак.

