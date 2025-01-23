Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве начался конкурс для тех, кто хочет руководить столичными театрами. Конкурсанты пройдут отбор, стажировку в театре, обучение у мастеров и создадут собственный проект. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Прием заявок на участие во Всероссийском открытом конкурсе по формированию кадрового резерва в театрах Москвы "Подмастерья" открыт до 16 февраля. Принять участие смогут граждане России старше 27 лет, зарегистрированные и постоянно проживающие в стране.

В рамках конкурса можно выбрать направления "Главный режиссер" и "Заместитель директора".

"По итогам конкурса наиболее перспективные участники войдут в кадровый резерв руководителей театров Москвы", – отметил руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Заявки рассмотрит экспертный совет, а 1 марта, стартует очный этап проекта в формате очных или дистанционных собеседований.

С 1 апреля начнется образовательно-проектный этап, который продлится до 31 мая. В его рамках участники будут совершенствовать управленческие навыки в творческом вузе и создавать индивидуальные проекты. Главным режиссерам предстоит поставить спектакль, а заместителям директоров разработать бизнес-план по развитию театра.

В процессе обучения каждый участник программы сможет пройти практику в театре. В зависимости от выбранной специализации, это может быть позиция главного режиссера или заместителя директора.

В конце этапа состоится защита работы перед жюри. Результаты будут объявлены 10 июня и опубликованы на сайте mos.ru.

Между тем в марте в Москве пройдут фестиваль и премия "Первый план". Они призваны продемонстрировать широкой аудитории лучшие работы студентов старших курсов ведущих театральных вузов страны. В программе фестиваля – показы лучших спектаклей, круглые столы и мастер-классы, выставка будущих театральных художников и торжественная церемония награждения победителей.