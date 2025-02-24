Исторический спектакль "Соборная площадь" увидели около 15 тысяч зрителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Исторический спектакль "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" увидели около 15 тысяч зрителей. Всего прошло 50 показов постановки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Кинопарк развивается не только как территория создания кинофильмов и сериалов, но и как площадка для уличных показов театрализованных мультимедийных представлений нового формата", – рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Сюжет постановки посвятил зрителей в события XVII века, в эпоху Смутного времени. Государство охватили заговоры и восстания, в то время как с запада наступали польско-литовские войска. Купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский подняли ополчение и смогли предотвратить полное поражение. Они героически сражались за Родину, благословленные Казанской иконой Божией Матери.

Режиссер-постановщик спектакля Эдуард Бояков обратил внимание, что постановка состоялась как мультидисциплинарный проект, в котором соединяются театр, кино и современные технологии.

"При этом мы работали для семейной аудитории и разговаривали с ней на живом, современном и доступном каждому языке. Тем ценнее тот прием, который оказали спектаклю посетители", – добавил он.

Главные роли в спектакле исполнили артисты Екатерина Гусева, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Валерий Николаев, Ольга Кабо и другие. Их герои и образы были наполнены глубоким и героическим смыслом, а исторические детали, технические новшества, киноприемы сделали сюжет живым и современным.

Также над постановкой работали Александр Цветной, Иван Руднев и Алиса Меликова, которые занимались художественным оформлением спектакля. Никита Мошков поставил хореографические элементы, а над сценарием трудились Алексей Зензинов и Валентин Клементьев.

Между тем в кинопарке сняли историческую многосерийную драму режиссера Давида Ткебучавы "Князь Андрей" о судьбе князя Андрея Боголюбского, сыне Юрия Долгорукого и внуке Владимира Мономаха. Чтобы добиться исторической достоверности в "Москино" возвели декорации древнего города-крепости Боголюбово.

Актер Александр Балуев исполнил роль Юрия Долгорукого. По его словам, фильм будет интересен тем, кто увлекается историей России, а также он позволит зрителям погрузиться в атмосферу того времени.