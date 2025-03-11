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Новости

11 марта, 08:00

Город

Сервис Russpass запустил новый раздел, посвященный весне в Москве

Сервис Russpass запустил новый раздел, посвященный весне в Москве

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В сервисе Russpass появился раздел, посвященный весне в Москве

Сервис Russpass запустил новый раздел, посвященный приходу весны в Москву. Пользователи смогут узнать, где полюбоваться цветением сакуры и тюльпанов, посетить мероприятия Московской недели моды и присоединиться к традиционному московскому чаепитию.

Директор партнерских программ компании по развитию качественной городской среды Ольга Ахсянова отметила, что сервис помогает не только насладиться инфраструктурой и достопримечательностями, но и погрузиться в повседневную жизнь города, понять его культуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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