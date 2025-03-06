В Музее "Старый Английский двор" открывается выставка "Да ведь Вы Раневская!"

В Музее "Старый Английский двор" в парке "Зарядье" открывается выставка "Да ведь Вы Раневская!". Она посвящена актрисе Фаине Раневской.

Основным элементом выставки стала реконструкция гостиной в квартире на Большом Палашевском переулке, в которой Раневская жила последние годы. Там можно увидеть ее гримерный стол, дисковый телефон и текст для роли Фелицаты в постановке по пьесе Александра Островского "Правда хорошо, а счастье лучше".

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