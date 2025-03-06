Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 23:55

Культура

В Музее "Старый Английский двор" открывается выставка "Да ведь Вы Раневская!"

В Музее "Старый Английский двор" открывается выставка "Да ведь Вы Раневская!"

"Мослекторий": Ангелина Дронова – о богинях русского балета

"Интервью": Олег Кассин – о тайне, которую узнал от отца

Выставка "Красота Победы" открылась к Международному женскому дню

"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть на этой неделе

Актер Олег Кассин рассказал о душевной боли, которая до сих пор его терзает

"Сити": кинопремьеры недели в столичных кинотеатрах

"Моя Москва": Ольга Егорова. Часть 2

"Это Москва. Туризм": дома-музеи известных женщин

"Культура за 100 секунд": выставка "Свояси" проходит в Историческом музее

В Музее "Старый Английский двор" в парке "Зарядье" открывается выставка "Да ведь Вы Раневская!". Она посвящена актрисе Фаине Раневской.

Основным элементом выставки стала реконструкция гостиной в квартире на Большом Палашевском переулке, в которой Раневская жила последние годы. Там можно увидеть ее гримерный стол, дисковый телефон и текст для роли Фелицаты в постановке по пьесе Александра Островского "Правда хорошо, а счастье лучше".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика