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06 марта, 15:00

Культура

Актер Олег Кассин рассказал о душевной боли, которая до сих пор его терзает

Актер Олег Кассин рассказал о душевной боли, которая до сих пор его терзает

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Актер Олег Кассин рассказал, что до сих пор переживает из-за неисполненной мечты своего отца. Он отметил, что его отец мечтал стать оператором, но из-за болезни матери был вынужден вернуться в Магнитогорск и отказаться от своей цели.

Артист признался, что, хотя он и пошел по творческому пути, до сих пор сомневается, правильно ли поступил, оставив маму в трудный момент.

Большое интервью с Олегом Кассиным выйдет в четверг, 6 марта, в эфире телеканала Москва 24.

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