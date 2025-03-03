"Моя Москва": Елена Проклова. Часть 1

Актрису Елену Проклову в детстве мало интересовали кино и театр. Она мечтала об олимпийском золоте. С четырех лет артистка занималась гимнастикой, в 11 стала мастером спорта. Почти сразу после этого она перестала ходить не только в зал, но и в школу.

На прогулке по району Раменки артистка признается, почему начала работать в 12 лет, расскажет семейную историю, узнав о которой режиссер Эльдар Рязанов снял фильм, и покажет любимые места своего детства.

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