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03 марта, 08:05

Культура

"Моя Москва": Елена Проклова. Часть 1

"Моя Москва": Елена Проклова. Часть 1

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Актрису Елену Проклову в детстве мало интересовали кино и театр. Она мечтала об олимпийском золоте. С четырех лет артистка занималась гимнастикой, в 11 стала мастером спорта. Почти сразу после этого она перестала ходить не только в зал, но и в школу.

На прогулке по району Раменки артистка признается, почему начала работать в 12 лет, расскажет семейную историю, узнав о которой режиссер Эльдар Рязанов снял фильм, и покажет любимые места своего детства.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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