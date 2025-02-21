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21 февраля, 08:00

Культура

"Моя Москва": Маргарита Шубина. Часть 2

"Моя Москва": Маргарита Шубина. Часть 2

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"Моя Москва": Маргарита Шубина. Часть 1

Успешной театральной актрисе Маргарите Шубиной долго не везло с кино – сплошные эпизоды, пока не появилась роль в сериале "Неотложка". Образ фельдшера Надежды получился настолько достоверным, что Маргарите еще долго шли письма с выписками из историй болезни и просьбами установить диагноз.

На прогулке по знаковым для нее Пресненскому району и Арбату заслуженная артистка России признается, как ей в жизни помогла Ирина Розанова, расскажет, как увековечила учительницу сына, и покажет дорогие сердцу места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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