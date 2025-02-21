В Театре Олега Табакова представили спектакль "Позывной Тишина"

В Москве прошла премьера документального спектакля "Позывной Тишина". Это монолог-исповедь, основанный на реальных историях людей, побывавших в зоне боевых действий.

По словам режиссера Севастьяна Смышникова, спектакль остается незавершенной историей, так как его сюжет продолжает развиваться вместе с судьбой главного героя. Заместитель министра культуры Сергей Першин отметил, что культура, как и другие сферы, претерпевает изменения и осмысляет новые реалии.

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