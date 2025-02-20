В Театре Маяковского продолжаются показы "Евгения Онегина" в современном прочтении

В Театре Маяковского продолжается показ спектакля "Евгений Онегин", который погружает зрителей в атмосферу русской зимы. Гадания, народные песни, зимняя дорога, бал – все это представлено в современном прочтении. Известный пушкинский сюжет исполняют молодые артисты, которые почти ровесники своих героев.

Как отмечает режиссер-постановщик и художественный руководитель театра Егор Перегудов, многие цитаты из произведения глубоко укоренились в культуре, и важно, чтобы зрители ощущали связь с персонажами, переживали за них.

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