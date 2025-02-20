Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 02:00

Культура

В Театре Маяковского продолжаются показы "Евгения Онегина" в современном прочтении

В Театре Маяковского продолжаются показы "Евгения Онегина" в современном прочтении

"Сити": какие новинки посмотреть в кино и онлайн

"Моя Москва": Маргарита Шубина. Часть 1

Музыкант Рачик Оруджев рассказал, как поддерживает бойцов в зоне СВО

"Культура за 100 секунд": фестиваль природы "Первозданная Россия" открылся в Москве

Российские стриминги начали изучать возможность трансляции голливудских фильмов

Выставка "Выпуск. История. Академия Глазунова" открылась в "Зарядье"

"Интервью": Дарья Белоусова – о том, почему она ведет себя с людьми по-разному

Актриса Дарья Белоусова рассказала, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной

Народный артист России Юрий Антонов рассказал о том, как изменилась Москва

В Театре Маяковского продолжается показ спектакля "Евгений Онегин", который погружает зрителей в атмосферу русской зимы. Гадания, народные песни, зимняя дорога, бал – все это представлено в современном прочтении. Известный пушкинский сюжет исполняют молодые артисты, которые почти ровесники своих героев.

Как отмечает режиссер-постановщик и художественный руководитель театра Егор Перегудов, многие цитаты из произведения глубоко укоренились в культуре, и важно, чтобы зрители ощущали связь с персонажами, переживали за них.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатрвидеоЕкатерина КузнеченковаДавид Виннер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика