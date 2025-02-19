"Моя Москва": Евгения Дмитриева. Часть 2

Много лет актриса Евгения Дмитриева жила только профессией – сотни ролей в кино и театре, преподавание актерского мастерства. Первый раз она стала мамой в 38 лет, и только это, по собственному признанию Евгении, принесло ей настоящее счастье.

На прогулке по любимому району Хамовники Евгения Дмитриева покажет, где находится их с дочкой волшебное дерево, расскажет, как работа в известном сериале помогла ей купить квартиру, и признается, за что любит Москву.

Подробнее – в программе "Моя Москва".