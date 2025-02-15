В усадьбе Воронцово проходят дворянские гулянья

15 и 16 февраля в усадьбе Воронцово москвичи могут окунуться в атмосферу XIX века. В рамках проекта "Зима в Москве" здесь прошли дворянские гулянья.

Гостей встречали артисты в костюмах той эпохи, которые разыгрывали сценки о семейных традициях. Желающие могли попробовать себя в старинных забавах – игре в "чижа", "горелки" и "лапту". Для самых метких работал тир, где нужно было сбивать мишени мешочками с песком.

Несмотря на морозную погоду, согреться можно было у самовара с горячим чаем. Вход на мероприятие был свободным, а сам фестиваль продлится до конца зимы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.