Фестиваль конькобежного спорта проходит на катке ВДНХ

На катке ВДНХ стартовал фестиваль "Московские молнии", который проходит в рамках проекта "Зима в Москве". Любительские забеги собрали участников всех возрастов – от малышей до профессионалов. В перерывах между заездами проводятся мастер-классы, викторины и концертная программа.

Попасть на фестиваль можно по билету на каток. Развлекательная программа завершится в 20:00 15 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.