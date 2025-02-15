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15 февраля, 16:30

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Фестиваль конькобежного спорта проходит на катке ВДНХ

Фестиваль конькобежного спорта проходит на катке ВДНХ

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На катке ВДНХ проходит фестиваль конькобежного спорта

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На катке ВДНХ стартовал фестиваль "Московские молнии", который проходит в рамках проекта "Зима в Москве". Любительские забеги собрали участников всех возрастов – от малышей до профессионалов. В перерывах между заездами проводятся мастер-классы, викторины и концертная программа.

Попасть на фестиваль можно по билету на каток. Развлекательная программа завершится в 20:00 15 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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