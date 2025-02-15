15 февраля, 16:30Общество
Фестиваль воздушных змеев прошел на льду в Подмосковье
На Пироговском водохранилище состоялся необычный праздник. Участники клуба воздушных змеев запустили в небо десятки конструкций самых разных форм и размеров. Самыми зрелищными стали гигантские киты длиной 30 метров – это крупнейшие воздушные змеи в России.
На фестиваль пригласили всех желающих. Зрители могли наблюдать за полетом змеев вблизи, а некоторые даже выходили на лед водохранилища на коньках.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.