На катке ВДНХ проходит фестиваль конькобежного спорта

На главном катке столицы стартовал фестиваль "Московские молнии". В программе – любительские забеги, выступления профессионалов, викторины, сувениры и концертная программа.

Гости могут поучаствовать в необычных заездах: прокатиться змейкой, попробовать себя в беге на коньках или даже преодолеть дистанцию задним ходом. Многие участники называют это событие своей традицией и ежегодно приезжают на ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.