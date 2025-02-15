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15 февраля, 13:30

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На катке ВДНХ проходит фестиваль конькобежного спорта

На катке ВДНХ проходит фестиваль конькобежного спорта

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На главном катке столицы стартовал фестиваль "Московские молнии". В программе – любительские забеги, выступления профессионалов, викторины, сувениры и концертная программа.

Гости могут поучаствовать в необычных заездах: прокатиться змейкой, попробовать себя в беге на коньках или даже преодолеть дистанцию задним ходом. Многие участники называют это событие своей традицией и ежегодно приезжают на ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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