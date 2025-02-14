"Зима в Москве": в столице пройдут занятия, посвященные памятникам архитектуры

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Жители и гости столицы смогут посетить мастер-классы и занятия, посвященные памятникам архитектуры. Мероприятия пройдут в рамках проекта "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства города.

Бесплатные творческие мастер-классы состоятся 15 и 23 февраля. Как отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, в ближайшие выходные пройдут 10 мастер-классов. На 23 февраля запланированы еще 10 занятий.

"Участники смогут своими руками создать витражи, открытки и аппликации, используя в качестве идеи элементы столичных памятников архитектуры, а в День защитника Отечества – поделки, основная тема которых – военная история и символы праздника", – сказал Емельянов.

Участники мастер-классов "Архитектурный витраж" познакомятся с техникой витражной росписи. Гости смогут сделать стеклянные панно по мотивам столичных объектов культурного наследия, таких как особняки Ивана Миндовского и Степана Рябушинского, станция метро "Новослободская".

На мастер-классах "Московские силуэты" посетители освоят технику многослойной аппликации с использованием картона, фетра и декоративных элементов. Кроме того, фигурные аппликации из картона и салфеток можно будет сделать на занятиях "Наследие на бумаге".

Мастер-класс "Наследие в линиях" познакомит желающих с тем, как создавать изображения с помощью гвоздей и натянутых нитей. Участники в том числе узнают об архитектурных особенностях монумента "Покорителям космоса" и высотки на Котельнической набережной.

Также на мастер-классе "Лев-хранитель" гостей научат делать из фетра талисман столичного департамента культурного наследия.

Площадкой для проведения мастер-классов 15 февраля станет гастрономический центр "Депо Лесная", а 23 февраля – пространство "Три вокзала. Депо".

Между тем в выходные, 15 и 16 февраля, москвичи также смогут покататься на коньках и побывать на концертах в рамках проекта "Зима в Москве". Например, всех желающих старше 18 лет ждут в "Северном Тушине" на мастер-классы нового цикла "Йога бега и шага".

В Бабушкинском парке на катке "Метелица" состоится программа "День русского пряника". Для гостей выступит вокальная студия "Аллегро", а также пройдут спортивные эстафеты и викторина.