Спектакли, балы и квесты пройдут в усадьбах в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Гостей и жителей столицы пригласили посетить мероприятия, посвященные истории дворянства и исследованию чайной культуры, на площадках фестиваля "Усадьбы Москвы" с 14 по 16 февраля, сообщает портал мэра и правительства города.

Активности организуют в рамках проекта "Зима в Москве". В пятницу, 14 февраля, с 12:00 до 20:00 горожан ждут в исторической костюмерной. В саду имени Н. Э. Баумана и парке "Останкино" все желающие смогут примерить костюмы, пошитые в стилистике конца XIX – начала XX века.

В выходные, 15 и 16 февраля, гостям представят интерактивный спектакль в усадьбе Воронцово. Зрители перенесутся в атмосферу дворянской усадьбы XIX века. Сюжет постановки расскажет о семье, которая готовится к помолвке дочери до Великого поста и пышной свадьбе на Красную горку. Однако в ожидании жениха, опаздывающего из-за снежной бури, домочадцы проводят время за самоваром, вовлекая зрителей в события вечера.

Вместе с тем в этой же усадьбе 15 и 16 февраля состоятся зимние забавы. Гостей будут завлекать переодетые в старинные костюмы сотрудники, приглашая присоединиться к таким играм, как лапта, горелки и чиж.

Помимо этого, 16 февраля в усадьбе Воронцово будет работать чайная самоварная станция, где можно будет не только насладиться горячим и душистым чаем, но и узнать историю его появления в России и то, как этот напиток покорил сердца жителей столицы.

До 28 февраля в саду имени Н. Э. Баумана и парке "Останкино" все желающие могут принять участие в бале-спектакле под открытым небом "Театр в шкатулке". Там же по выходным с 12:00 до 20:00 посетителям предложат на выбор такие активности, как мастер-классы по историческим танцам или выступление фокусника-иллюзиониста.

Для детей, в свою очередь, подготовят сказочное путешествие-квест, в рамках которого они раскроют тайну старинных карт и разгадают загадку волшебного ореха.

Все мероприятия фестиваля бесплатные, но на некоторые из них нужна регистрация. Записаться и узнать подробное расписание можно на сервисе Ruspass.

В выходные, 15 и 16 февраля, москвичи также смогут покататься на коньках, побывать на концертах и посетить различные мастер-классы в рамках проекта "Зима в Москве". Например, всех желающих старше 18 лет ждут в "Северном Тушине" на мастер-классы нового цикла "Йога бега и шага".

В Бабушкинском парке на катке "Метелица" состоится программа "День русского пряника". Для гостей выступит вокальная студия "Аллегро", а также пройдут мастер-класс по фигурному катанию, спортивные эстафеты и викторина.

