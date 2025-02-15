Режим повышенной готовности введен в Республике Алтай после землетрясения

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В Республике Алтай после землетрясения введен режим повышенной готовности, сообщил глава региона Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

По его словам, эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир, в результате пострадавших нет.

"В четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. Проведем здесь обследования скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей", – добавил Турчак.

Также глава региона подчеркнул, что в Кош-Агачском и Улаганском районах отменены школьные занятия и массовые мероприятия. Для координации работы в Кош-Агачский район был направлен министр здравоохранения республики Дмитрий Хубезов, уточнил он.

"Во всех районах и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно – незначительные, не связанные с конструктивом зданий", – поделился Турчак.

При этом он подчеркнул, что все объекты с постоянным пребыванием жителей работают в штатном режиме. Кроме того, глава региона заявил, что информация о разрушениях в результате землетрясения, которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности.

"Прошу жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие", – заключил Турчак.

Подземные толчки магнитудой 5,7 баллов произошли на границе России и Монголии в 8:48 по местному времени (4:48 по московскому времени. – Прим. ред.) 15 февраля. По данным ученых, эпицентр землетрясения находился в 29 километрах к юго-западу от села Кош-Агач в республике Алтай, в котором проживает 5,7 тысячи человек. Очаг при этом залегал на глубине 10 километров.

В результате в части села Кош-Агач произошло кратковременное отключение электроэнергии. По данным МЧС, всего в 50-километровую зону землетрясения попали шесть населенных пунктов республики.

