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11 февраля, 08:00

Общество

Москвичам предложили поделиться снимками города в рубрике "Фотопоток"

Москвичам предложили поделиться снимками города в рубрике "Фотопоток"

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Москва 24 запустила рубрику "Фотопоток", в рамках которой каждый день показывают снимки, присланные жителями столицы. Чтобы поделиться своими кадрами, необходимо перейти по QR-коду и загрузить изображение в чат-бот телеграм-канала "Москва 24".

Подборку фотографий будут показывать с понедельника по четверг, а по пятницам будут выбирать победителя, которому вручат подарок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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