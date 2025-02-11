Москвичам предложили поделиться снимками города в рубрике "Фотопоток"

Москва 24 запустила рубрику "Фотопоток", в рамках которой каждый день показывают снимки, присланные жителями столицы. Чтобы поделиться своими кадрами, необходимо перейти по QR-коду и загрузить изображение в чат-бот телеграм-канала "Москва 24".

Подборку фотографий будут показывать с понедельника по четверг, а по пятницам будут выбирать победителя, которому вручат подарок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.