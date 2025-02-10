SHOT: в РФ увеличился спрос на камеры видеонаблюдения

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В России спрос на системы видеонаблюдения для дома за 2024 год вырос вдвое по сравнению с 2023-м, сообщает "SHOT ПРОВЕРКА".

По данным телеграм-канала, также на 20% увеличился спрос на "видеоняни". Такое устройство используется не только для наблюдения за детьми, но и домашними животными. Средняя цена девайсов составляет 3,5 тысячи рублей, уточнили аналитики из АТОЛ.

Более того, спрос на уличные камеры вырос в 2,8 раза за прошлый год, однако цена снизилась – до 2 469 рублей, указано в публикации.

Между тем в РФ может увеличиться число "штрафных" камер, фиксирующих нарушения правил поведения в городской среде. По словам экспертов, эти устройства являются эффективным источником наполнения бюджетов для городских властей. Помимо этого, за счет видеофиксации улучшается качество жизни и повышается безопасность.

По некоторым данным, Россия находится на третьем месте в мире по количеству камер видеонаблюдения после Китая и США.