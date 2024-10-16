Собянин: системы распознавания лиц и видеонаблюдения повысили безопасность в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Системы распознавания лиц и видеонаблюдения улучшили безопасность в Москве, а также помогли сократить количество преступлений, рассказал Сергей Собянин на Форуме инновационных финансовых технологий на территории центра "Сириус" в Сочи.

По словам мэра, столица стала одним из самых безопасных мегаполисов.

"В Москве благодаря системе распознавания лиц, системе видеонаблюдений разбойные нападения за это время сократились в 10 раз, кражи квартир – в 34 раза, грабежи – в 14 раз, преступления, совершенные в общественных местах, – в 2,7 раза. Не на проценты, не на 10% – в десятки раз", – уточнил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что в последние годы выросли показатели цифровой преступности. В данном случае речь идет о мошенниках в Сети и телефонных аферистах, которые могут работать из других стран. Однако, по мнению Собянина, это проблему можно будет решить в будущем.

"Это наша с вами совместная забота, чтобы и с этим злом бороться и быть на передовой с точки зрения борьбы с этими новыми вызовами. Я думаю, и я знаю – мы работаем с вами – мы с этой бедой, конечно, тоже справимся", – резюмировал мэр Москвы.

Между тем начиная с 2015 года в Москве в 13 раз уменьшилось количество краж и угонов автомобилей – с 8 739 до 676 случаев в год. Это произошло за счет специального программного обеспечения "Паутина". Речь идет о системе для розыска автомобилей с помощью камер фотовидеофиксации, разработанной при поддержке правительства Москвы. Сегодня к ней подключены все регионы страны за исключением новых территорий.

