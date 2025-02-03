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03 февраля, 08:45

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Сергей Собянин: "Добрая елка" помогла исполнить более 1,7 тыс детских желаний

Сергей Собянин: "Добрая елка" помогла исполнить более 1,7 тыс детских желаний

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В Москве завершилась благотворительная акция "Добрая елка", в ходе которой исполнились более 1 700 детских желаний. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, чаще всего дети мечтали о ярких эмоциях – побывать на новогодних представлениях, в театрах, цирке и развлекательных центрах.

Также многие ребята хотели поближе познакомиться с будущими профессиями. Елки с письмами детей, украшенными их желаниями, были установлены на фестивальных площадках, в торговых центрах и других общедоступных местах столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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