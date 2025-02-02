Собянин сообщил о развитии Центрального транспортного узла

Поезда между Москвой, Калугой, Тулой, Рязанью и другими городами будут ходить быстрее, а пересадки станут удобнее. Как сообщил Сергей Собянин, тактовое движение поездов на Центральном транспортном узле будет организовано к 2030 году.

На Центральный транспортный узел уже приходится 75% всех пригородных перевозок в стране. С его модернизацией улучшится транспортное сообщение 11 регионов, включая Московскую, Тульскую, Калужскую, Владимирскую, Рязанскую и другие области. Более 30 миллионов человек смогут пользоваться регулярным и комфортным видом транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.