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02 февраля, 23:15

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Собянин сообщил о развитии Центрального транспортного узла

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Поезда между Москвой, Калугой, Тулой, Рязанью и другими городами будут ходить быстрее, а пересадки станут удобнее. Как сообщил Сергей Собянин, тактовое движение поездов на Центральном транспортном узле будет организовано к 2030 году.

На Центральный транспортный узел уже приходится 75% всех пригородных перевозок в стране. С его модернизацией улучшится транспортное сообщение 11 регионов, включая Московскую, Тульскую, Калужскую, Владимирскую, Рязанскую и другие области. Более 30 миллионов человек смогут пользоваться регулярным и комфортным видом транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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