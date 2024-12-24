Путин созвонился с девочкой, чью мечту с "Елки желаний" обещал исполнить

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин позвонил 10-летней Маргарите Руцинской из Белгородской области, загадавшей желание попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Шарик с мечтой девочки президент снял с "Елки желаний".

Юная жительница Шебекина рассказала главе государства, что она с родителями посетили выставку "Россия", спектакль "Щелкунчик", а также вертодром. Путин спросил, какое из увлечений девочки нравится ей больше всего. Маргарита призналась, что любит театральный кружок.

"Здорово. Вот видишь, сходила на "Щелкунчика". Все это в рамках твоих интересов", – сказал президент.

Девочка также сообщила российскому лидеру, что уже полетала на тренажере. В свою очередь, глава государства заверил, что завтра тоже будет хороший день. Он пожелал ей всего хорошего и поздравил с наступающим Новым годом.

Между тем Сергей Собянин принял участие в традиционной акции "Елка желаний". Артем из Донецкой Народной Республики (ДНР) пожелал получить в качестве подарка караоке-систему, Глеб и Вероника из столицы – велосипед и конструктор соответственно. По словам мэра, желания детей обязательно сбудутся.