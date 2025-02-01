Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 15:15

Новости

Собянин: около 60 компаний Москвы подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр

Собянин: около 60 компаний Москвы подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр

Собянин рассказал об организации выездных школ реставрации в регионах

Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в усадьбе Кузьминки

Собянин: в усадьбе Кузьминки за три года отреставрируют 32 памятника архитектуры

Собянин: мобильному приложению "Метро Москвы" исполнилось 8 лет

Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет обновленный цирка на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

Почти 60 московских компаний подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр и анимации в стране. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что кластер откроют уже в этом году в Сколково. Сейчас специалисты выполняют черновую отделку помещений. После они приступят к укладке напольных покрытий и покраске стен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиивидеоНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика