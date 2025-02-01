Собянин: около 60 компаний Москвы подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр

Почти 60 московских компаний подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр и анимации в стране. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что кластер откроют уже в этом году в Сколково. Сейчас специалисты выполняют черновую отделку помещений. После они приступят к укладке напольных покрытий и покраске стен.

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