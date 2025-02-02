Четвертый участок Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе достроят в 2025 году

Четвертый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе планируют открыть в 2025 году. Одновременно проектируются примыкающие дороги. В общей сложности предстоит построить и реконструировать 28 километров трассы, включая три путепровода.

Связка между Московским скоростным диаметром и Варшавским шоссе была открыта в конце 2024 года. Ее протяженность – чуть больше трех километров. Этот участок позволил автомобилистам экономить до 20 минут в пути.

Как отметил Сергей Собянин, завершение строительства магистрали обеспечит жителям ТиНАО доступ к современной бессветофорной трассе, а интеграция с МСД поможет развитию транспортной сети столицы.

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