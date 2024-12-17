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17 декабря, 17:30

Технологии

Новости мира: гиперзвуковой дрон испытали в КНР

Новости мира: гиперзвуковой дрон испытали в КНР

"Техно": спрос на умные телевизоры вырос в Москве

Цифровой формат работы позволил сделать работу столичных медучреждений прозрачной

"Техно": продажи умных телевизоров выросли в Москве перед Новым годом

Все столичные амбулатории и стационары перешли на цифровой формат работы

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Ракова сообщила о росте количества выполняемых высокотехнологичных операций в Москве

В Китае показали испытания новейшего гиперзвукового БПЛА. Сброшенное с беспилотника устройство способно достигать гиперзвуковой скорости, а затем безопасно приземляться на взлетно-посадочную полосу.

Между тем новый премьер-министр Франции Франсуа Байру представит программу кабмина в парламенте 14 января. Об этом пишут французские СМИ. Левая партия уже заявила, что вне зависимости от содержания речи Байру потребует провести вотум недоверия его правительству. Блок настаивал на назначении на пост премьера другого кандидата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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