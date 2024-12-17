Новости мира: гиперзвуковой дрон испытали в КНР

В Китае показали испытания новейшего гиперзвукового БПЛА. Сброшенное с беспилотника устройство способно достигать гиперзвуковой скорости, а затем безопасно приземляться на взлетно-посадочную полосу.

Между тем новый премьер-министр Франции Франсуа Байру представит программу кабмина в парламенте 14 января. Об этом пишут французские СМИ. Левая партия уже заявила, что вне зависимости от содержания речи Байру потребует провести вотум недоверия его правительству. Блок настаивал на назначении на пост премьера другого кандидата.

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