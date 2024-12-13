В "Яндекс Картах" появились зимние развлечения Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В "Яндекс Картах" появились зимние городские активности и места, популярные в сезон новогодних праздников. Пользователи из Москвы могут найти катки, елочные базары и резиденцию Деда Мороза. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Три главные столичные елки отмечены на картах детализированными 3D-моделями. Они расположены на Соборной и Манежной площадях, а также у ГУМа. В ночном режиме приложения у елок есть "подсветка".

Всего в "Яндекс Картах" отмечены более 1 700 елок. Чтобы россияне смогли купить новогоднее дерево в дом, компания добавила почти 4 000 точек продажи елок. На столичных картах таких мест отмечено более 800.

Аналитики "Яндекса" выяснили, что в топе городов-миллионников по количеству елочных базаров на 10 тысяч жителей находятся Волгоград, Новосибирск, Самара, Воронеж, Челябинск, Омск, Уфа и другие.

Кроме того, в приложении отмечено 16 754 катка, в том числе 4 500 – в столице. При этом в карты 360 населенных пунктов точки внесены впервые. В карту Москвы также добавлены подробные схемы катков на ВДНХ, в Парке Горького и на Красной площади, чтобы отдыхающие могли найти точки проката, питания и другую информацию.

Согласно данным компании, в столице находится 3,51 катка на 10 тысяч жителей, в Самаре – 2,48, в Красноярске и Омске – 2,44 и 2,42, а в Челябинске – 2,40.

В этом году на столичных картах появились 75 новых точек, где можно отправить письмо Деду Морозу в его московскую резиденцию и получить возможность встретиться с волшебником новогодних праздников. Также на картах можно найти более 20 его резиденций: от Вотчины Талвиукко, резиденции карельского Деда Мороза, до Дома Мороза во Владивостоке.

Ранее пользователи "Карт" увидели новые панорамные снимки Москвы в приложении. В компании подчеркнули, что были заново отсняты все улицы в пределах МКАД и районы ТиНАО. Теперь на сервисе можно увидеть не только уже существующие дороги и достопримечательности, но и совсем новые места, которые появились с момента предыдущих съемок.

В компании подчеркнули, что благодаря высокому разрешению фото горожане смогут рассмотреть не только общий вид построек, но и наличие пандусов, таблички с номерами квартир и так далее. Такая детализация, кроме прочего, помогает считывать дорожные знаки, светофоры и другие детали, чтобы оперативнее обновлять карты.