Возможность строить маршруты внутри зданий появится у пользователей "Яндекс Карт"

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Пользователи "Яндекс Карт" смогут строить маршруты внутри вокзалов, аэропортов и популярных торговых центров. Функция уже доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе, рассказали в пресс-службе приложения.

Как отмечается в сообщении, обновление позволит лучше ориентироваться в крупных зданиях и быстрее находить нужные магазины, рестораны или выходы на посадку. При этом строить маршруты можно будет как между объектами внутри самого здания, так и из любой точки города. Для этого пользователю нужно выбрать свой этаж, уточнить местоположение и указать конечную точку.

"Яндекс Карты" обновили поэтажные схемы организаций, к которым чаще всего строят маршруты на автомобиле и на общественном транспорте. Также обновились алгоритмы маршрутизации: теперь они умеют учитывать этажность и строить маршруты на разных уровнях здания.

В ближайшее время в приложении появится больше организаций, а функция начнет работать и в других городах России.

В конце августа "Яндекс Карты" также начали показывать загруженность организаций в течение одного дня. Чтобы увидеть график загруженности ресторанов, библиотек, музеев, зоопарков, МФЦ и других организаций, нужно открыть карточку заведения и прокрутить вниз. Здесь можно узнать о количестве посетителей в разные дни недели и разное время.